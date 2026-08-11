Batman'da Öğrencilere Yönelik 'Dinimi Öğreniyorum' Bilgi Yarışması Düzenlendi

Batman İl Müftülüğü koordinesinde Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen "Dinimi Öğreniyorum" Bilgi Yarışması, 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Batman İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmeleri ve öğrendiklerini değerlendirmeleri amacıyla "Dinimi Öğreniyorum" Bilgi Yarışması düzenlendi. Hüsnü Genç Camii'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Yaz Kur'an Kurslarına devam eden 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler, kendilerine yöneltilen soruları doğru yanıtlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma ile öğrencilerin dini bilgi düzeylerinin geliştirilmesinin yanı sıra öğrenme süreçlerine katkı sunulması ve kurslarda edindikleri bilgileri pekiştirmeleri hedeflendi.

Batman İl Müftülüğünün destekleriyle düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere 3 adet bisiklet başta olmak üzere çeşitli hediyeler takdim edilecek.

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, Yaz Kur'an Kursları kapsamında çocukların yalnızca dini ve ahlaki gelişimlerine değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitsel yönden gelişimlerine katkı sunacak faaliyetlerin de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı