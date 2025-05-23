Batıkent Kavram Koleji'nde 'Üniversite Günleri' Etkinliği Düzenlendi

Batıkent Kavram Koleji'nde 'Üniversite Günleri' Etkinliği Düzenlendi
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Batıkent Kavram Koleji, 51. yıl etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinden 20 üniversitenin katıldığı 'Üniversite Günleri' etkinliğini gerçekleştirdi. Öğrenciler, üniversiteler ve projeleri hakkında bilgi aldı.

ANKARA'da Batıkent Kavram Koleji'nde 'Üniversite Günleri' etkinliğini gerçekleştirildi.

Batıkent Kavram Koleji'nde gerçekleştirilen 'Üniversite Günleri' etkinliğine Türkiye geneli 20 üniversite stant kurdu. Kurulan stantlarda öğrenciler, üniversiteler hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte, kurulan şenlik alanında öğrenciler kendi projelerini de sergiledi.

Batıkent Kavram Koleji Kurum Müdürü Aylin Tuna Özöner, bu yıl 51'inci faaliyet yılları olduğunu söyleyerek, "Eğitimin tüm kademelerinde hizmet sunmaktayız. Batıkent Kavram Koleji olarak K12 seviyesinde eğitim hizmeti sunan bir okula sahibiz. Bugün etkinliğimize yaklaşık 20 tane üniversitenin katılımı oldu. Üniversitelerimizin her biri kendi eğitim programları çerçevelerinde öğrencilerimizle birleşip onlara tanıtımda bulundu. Burada Kavram Koleji olarak bizim yapmak istediğimiz en önemli şey öğrencilerimize gelecekteki mesleklerini, alacağı eğitimleri seçmesinde rehberlik edebilmek öğrencileri bu noktada üniversitelerle buluşturarak gelecek seçimlerine yön vermek istedik" dedi.

'SORUMLU HİSSEDİYORUZ'

Kavram Eğitim Kurumlarının eğitim yaklaşımından bahseden Özöner, "Kavramın eğitim yaklaşımı bütüncül bir yaklaşımla öğrencilere geçmişten geleceğe adımlarını en sağlam şekilde atabilecekleri yönleri sağlayabilmek. Biz eğitimde çağdaş temel unsurları kendi eğitim çerçevemizde sunmakla sorumlu hissediyoruz. Bizim için eğitim mottosu her öğrenci iyi bir eğitimi hak eder felsefesiyle ilerler. Biz hem modern eğitim yöntemlerini hem bütüncül yaklaşımları kurumumuzda ve Kavram Eğitim yaklaşımında sergilemek üzere görev alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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