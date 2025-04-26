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Baskil'de 'Çocuklar Gülsün Diye' Anaokulu Açıldı

Baskil'de 'Çocuklar Gülsün Diye' Anaokulu Açıldı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından inşa edilen 'Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız Anaokulu', düzenlenen törenle açıldı. Vali Yardımcısı Yazıcı, eğitimde iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından yapılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine inşa edilen 2 derslikli 'Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız Anaokulu'nun açılışı için tören düzenlendi. Törene katılan Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlerin iş birliğiyle ortaya çıkan bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı, çocukların eğitim yolculuğuna anne baba sevgisiyle başladığını, öğretmenlerin rehberliğinde ise geleceğe yön verdiklerini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocukların kişilik gelişiminde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Dernek Başkanı Gülben Ergen de açılışta yaptığı konuşmada, 57'nci anaokullarını Baskil'de açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. 6 Şubat 2023'teki depremi unutmadıklarını belirten Ergen, deprem bölgelerine 11 anaokulu açma sözü verdiklerini ve bu hedefin üzerine çıkarak 15 okul açtıklarını söyledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Tören sonrası sınıflar gezildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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