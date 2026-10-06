Haberler

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı, lise öğrencisi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda 6 Ekim sabahı yaşanan bıçaklı saldırıda 8 öğrencinin yaralandığını, olayı gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisinin yakalandığını açıkladı. Olay nedeniyle okulda eğitime bugün ve yarın ara verildi; adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası olayı gerçekleştiren lise öğrencisinin yakalandığını duyurdu.

MEB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "6 Ekim sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10. sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencimiz yaralanmıştır. Menfur hadisenin ardından yaralı öğrencilerimiz sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisi yakalanmıştır. Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul'a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir. Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Yaşanan menfur hadisede yaralanarak hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren öğrencilerimize acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da öğrenci eyleminde korkunç olay! Müdahale sırasında bomba patladı, 15 yaşındaki çocuk elini kaybetti

Lise eyleminde korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk elini kaybetti
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük

Türk futbolundaki son durumu "Maalesef" diyerek duyurdu
Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

Meloni'den 4 saniyelik gizemli kayıt
Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Petek Dinçöz yeni şarkısı için çalışmalara başladı, yıllar önceki imajına geri döndü

Yıllar ona uğramıyor! Ünlü şarkıcı son haliyle hayran bıraktı
Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül

Çeçen lider Kadirov'a bir sürpriz daha