Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de geleneği bu yıl da bozmadı. Ahmet Emre Pektaş isimli öğrenci 500 tam puan alarak LGS'de şampiyonlar arasında yer alırken, Akşemsettin Ortaokulu da üst üste beşinci kez LGS birincisi çıkardı.

- Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu LGS birincisi çıkarmanın mutluluğunu yaşadı

İSTANBUL - Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de geleneği bu yıl da bozmadı. Ahmet Emre Pektaş isimli öğrenci 500 tam puan alarak LGS'de şampiyonlar arasında yer alırken, Akşemsettin Ortaokulu da üst üste beşinci kez LGS birincisi çıkardı.

Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu'nda Liselere Geçiş Sistemi geleneği bu sene de bozulmadı. Önceki dört sene LGS birincisi çıkaran okulun bu seneki gururu Ahmet Emre Pektaş oldu. 500 tam puan alarak LGS şampiyonları arasında yer alan Pektaş, Başakşehir'in de gururu oldu. Stresini yönetmede iyi olduğunu ifade eden Ahmet Emre Pektaş, sınava çok iyi hazırlandığını söyledi.

"Her zaman okumayı sevdim"

Sınava çalışırken okuluna da ara vermediğini dile getiren LGS birincisi Ahmet Emre Pektaş, "LGS'de birinci oldum. Sınava çalışırken sürekli okuluma, dershaneme devam ettim. Hiç ara vermedim. Onun ben de çok etkisi oldu. Stresimi yönetmede iyiydim. Çok kitap okuyordum. Sadece 8'inci sınıfta değil, her zaman okumayı sevdim. Onun dışında her denemeye girdim. Denemelerin sonuçlarına baktım. Okula son haftaya kadar devam ettim." diye konuştu.

"Başarının anahtarı çalışmak"

Sınava hazırlanırken başka aktiviteler de yaptığını belirten Pektaş, "Basketbol oynamayı seviyordum. Bazen açıp video izliyordum. Genellikle eğlenmek için olsa da bazen dersle de alakalı videolar izliyordum. O şekilde kafamı dağıtıyordum. Sonra yine ders çalışmaya devam ediyordum. Hepsi birleşince sonu güzel oldu. Bana destek olan tüm öğretmenlerime, müdürüme ve aileme teşekkür ederim. LGS'de birinci olmak herkesin elinde. Asıl anahtar çalışmak." ifadelerini kullandı.