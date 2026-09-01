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BARÜ ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü arasında eğitim iş birliği protokolü

BARÜ ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü arasında eğitim iş birliği protokolü
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü arasında öğrencilerin çevre ve orman bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Eğitim, Bilimsel Araştırma ve Uygulama İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü arasında öğrencilerin çevre ve orman bilincinin geliştirilmesi amacıyla " Eğitim, Bilimsel Araştırma ve Uygulama İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü arasında ormancılık faaliyetlerinin gençlere tanıtılması ve üniversite-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle "Eğitim, Bilimsel Araştırma ve Uygulama İş Birliği Protokolü" yapıldı. Protokol, Rektörlük Senato Salonu'nda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından imzalandı.

Öğrenciler ormancılık faaliyetlerini sahada tanıyacak

Protokol kapsamında öğrencilerin ağaçlandırma çalışmaları, eğitim ve seminerler, teknik saha gezileri, doğa yürüyüşleri, sosyal sorumluluk projeleri ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık faaliyetlerine katılımı sağlanacak. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından öğrencilere orman yangınları, biyolojik çeşitlilik, ağaçlandırma teknikleri ve doğa koruma konularında eğitimler verilecek. Öğrencilerin ormancılık çalışmalarını yerinde tanımaları amacıyla bakım sahaları, fidanlıklar, yangın gözetleme kuleleri, yangın ekip binaları, orman depoları, orman parkları ve ekoturizm alanlarına teknik geziler de düzenlenecek.

Ormancılık Kulübü kurulacak

İmzalanan protokol doğrultusunda ayrıca BARÜ bünyesinde öğrencilerin çevre, doğa ve orman bilincini geliştirmek amacıyla Ormancılık Kulübü'nün kurulması planlanıyor. Kulüp aracılığıyla orman sevgisinin kazandırılması, ormanların korunması ve geliştirilmesi ile orman yangınlarıyla mücadele konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin ormancılık faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı bulacaklarını belirten Rektör Akkaya, iş birliğinin doğa ve orman bilincinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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