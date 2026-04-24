BARÜ Asya'daki en başarılı yüksek öğretim kurumları arasına girdi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) dünyanın en iyi yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği Times Higher Education (THE) 2026 Asya Üniversite Sıralamalarnda yer alma başarısı gösterdi.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından "2026 Asya Üniversite Sıralamaları" (Asia University Rankings 2026) açıklandı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) 36 ülke/bölgeden 929 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Asya'nın en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

BARÜ, "Araştırma Kalitesi" göstergesinde Türkiye'de 5'inci

THE Asya Üniversite Sıralamaları; öğretim, araştırma kalitesi, araştırma ortamı, uluslararası görünüm ve sanayi ana başlıklarında farklı performans göstergelerine göre yapıldı. Değerlendirmeler neticesinde BARÜ, dünyada 401-500 bandında yer alırken "Araştırma Kalitesi" göstergesinde 220'nci sıraya yerleşti. Türkiye'de genel sıralamada 21'inciliği 8 üniversite ile paylaşan BARÜ, "Araştırma Kalitesi" göstergesinde ise önemli bir derece elde ederek 5'inci olma başarısı gösterdi.

Rektör Akkaya: "Uluslararası sıralamalarda daha üst basamaklara yükseleceğiz"

BARÜ'nün uluslararası görünürlüğüne katkı sunan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Üniversitemizin nitelikli yayın ve araştırma odaklı gelişim vizyonunun neticesi olarak uluslararası sıralamalarda önemli başarılar elde ediyoruz. THE Asya Üniversite Sıralamalarında yer almaktan da memnuniyet duyuyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her geçen yıl uluslararası sıralamalarda daha üst basamaklarda yer alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

