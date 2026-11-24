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Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kapsayıcı Bartın Kulübü ve Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle hazırlanan 700'ü aşkın el yapımı çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla akademisyenlere takdim edildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrenci kulüpleri toplumsal katkı odaklı çalışmalarına devam ediyor. Özel bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kapsayıcı Bartın Kulübü, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel anlamlı bir projeye imza attı. Kulüp üyesi öğrencilerin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen proje kapsamında, BARÜ akademik birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarının Öğretmenler Günü kutlandı.

Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kariyer Geliştirme ve Mesleki Eğitim Atölyelerinde destek alan özel bireyler tarafından 700'ü aşkın şönil çiçek hazırlandı. Günler süren emek sonucunda üretilen ve kişiye özel paketlenen çiçekler, öğretim elemanlarına takdim edildi. Böylece Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi vurgulanırken dayanışma ve kapsayıcılık kültürünün güçlendirilmesine de katkı sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı