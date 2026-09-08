Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalite süreçleri değerlendirildi

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda, hastanenin kalite performansı ve öz değerlendirme sonuçları ele alınırken, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite anlayışının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, hastanenin Kalite Birimi tarafından hastane yönetiminin katılımıyla düzenlendi.

"Düzeltici İyileştirici Faaliyet Süreçleri ve Öz Değerlendirme Sonuçları" konulu toplantıda, hastanenin mevcut kalite süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Öz değerlendirme sonuçlarının da ele alındığı toplantıda, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, kalite süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite anlayışının güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı