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Bandırma'da yükümlülere İŞKUR işbirliğiyle istihdam semineri düzenlendi

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Bandırma'da yükümlülere İŞKUR işbirliğiyle istihdam semineri düzenlendi
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Bandırma İŞKUR Hizmet Merkezi iş birliğiyle yükümlülere bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde iş arama, mesleki eğitim ve istihdam destekleri anlatıldı; yükümlülerin iş gücü piyasasına katılımı ve topluma kazandırılması amaçlandı.

Bandırma'da yükümlülülere yönelik düzenlenen seminerde iş arama, mesleki eğitim ve istihdam destekleri hakkında bilgi verildi.

Bandırma İŞKUR Hizmet Merkezi iş birliğiyle yükümlülere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde yükümlülerin mesleki eğitim ve istihdam fırsatlarından yararlanabilmelerine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Seminerde Bandırma İŞKUR Hizmet Merkezi uzmanlarından Mustafa Erdem, iş arama kanalları, İŞKUR portalının kullanımı ve açık iş pozisyonlarına başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. Erdem ayrıca mesleki eğitim kursları ile yükümlülülere yönelik istihdam destekleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulundu. Düzenlenen seminerle yükümlülerin iş gücü piyasasına katılımlarının desteklenmesi ve topluma kazandırılmalarına katkı sağlanması amaçlandı. Seminer kapsamında verdiği bilgiler dolayısıyla Bandırma İŞKUR Hizmet Merkezi uzmanı Mustafa Erdem'e teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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