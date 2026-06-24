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Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi'nde mezuniyet sevinci

Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi'nde mezuniyet sevinci
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Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 157 öğrencisini mezun etti. Törende folklor gösterileri ve şarkılarla coşku yaşanırken, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi (MHAL) 2025-2026 yılı eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi. Liseli 157 öğrenci ve aileleri mezuniyetin mutluluğunu yaşadı. Okul bahçesinde gerçekleşen mezuniyet töreni saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Daha sonra öğrencilerin şarkıları güne renk kattı, ardından folklor gösterileri gerçekleşti. Okul birincisi Ecrin Kavak, okul ikincisi Şevval Şen ve okul üçüncüsü Zeynep Karaoğlan'ı başarı plaketleri dağıtıldı. 157 öğrenci coşku içerisinde kep atma sevincini yaşadı.

MHAL Okul Müdürü Süleyman Girgin yaptığı konuşmada "2025-2026 eğitim-öğretim yılı 67. Mezuniyet törenimize hoş geldiniz. MHAL den şimdiye kadar binlerce mezun verdik. Öğrencilerimiz; farklı meslek gruplarında hayatın içindeler. Bugün 157 kişiyi daha üst öğrenim kurumlarına ve hayatın içine katacağız. Okul birincimiz Ecrin Kavak'ı, okul ikincimiz Şevval Şen'i ve okul üçüncümüz Zeynep Karaoğlan'ı başarılarından dolayı tekrar ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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