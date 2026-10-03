Baklan Kaymakamı Yerlikaya, bağımlılıkla mücadele toplantısına başkanlık etti

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Denizli'nin Baklan ilçesinde, gençler ve çocukların bağımlılıklardan korunmasına yönelik yürütülecek çalışmaların ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Baklan Kaymakamı Kezban Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçede görev yapan ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun bağımlılıklardan korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması değerlendirildi. Kurumların kendi bünyelerinde gerekli çalışmaları yürütmesi ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireyleri değil, aileleri, okulları ve toplumun tamamını ilgilendiren önemli bir konu olduğu vurgulanırken, koruyucu ve önleyici çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı