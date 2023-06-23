Bakan Tekin, Rauf Bey Gemisi'nde

BAKAN TEKİN, RAUF BEY GEMİSİ'NDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antakya İGA Konteyner Kenti ile Hatay'ın İskenderun ilçesine deprem felaketi nedeniyle Yalova'dan getirilerek öğrencilerin eğitimi için kullanılan Rauf Bey Gemisi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, 1200 kişi kapasiteli gemideki öğretmen ve öğrenciyle bir araya geldi. Tekin, yatakhane, etüt odaları, ders çalışma odaları, kütüphaneleri gezerek buradaki eğitim hakkında bilgiler aldı. Bakan Tekin, gemide verilen eğitime ve ortama hayran kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Hatay'daki eğitim ve öğretim ortamını incelemek için geldik. Klasik konteyner okulları ziyaret ettik. Arkadaşlar gemi okul deyince ben böyle bir şey göreceğimi hayal dahi etmemiştim. Öğretmenlerin ihtiyaçlarından, çocuklarının ihtiyaçlarına kadar kütüphaneden, etüt salonlarına, sinema salonlarından, kafe ortamlarına kadar her şey oluşturmuşlar. Bence bu aslında bir fikri mülkiyet projesi. Patentinin alınması lazım. Karadeniz Holding'e teşekkür ediyoruz. Burada yaklaşık 920 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunmuşlar. Hepsi çok başarılı ve çok mutlu. Bu süreci taşımak yaraları sarabilmek için girişimde bulunanlara teşekkür ederiz" dedi.

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay),