3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Bakan Tekin: Gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok

Bakan Tekin: Gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında, yaz tatilinin erkene çekilmeyeceğini söyledi. Tekin, "Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Bizim gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok." dedi.

Yaz tatilinin öne çekilmeyeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Bizim gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok." ifadelerini kullandı.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK

Kurban Bayramı tatili ile yaz tatilinin birleştirilerek okulların erken kapanacağı iddiaları öğrencilerin ve velilerin aklını karıştırırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin net açıklama geldi. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Tekin, gündemlerinde tatili öne çekme konusunun olmadığını belirtti.

"ERKEN TATİL HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Bunun hukuken mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: "Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok.

"GÜNDEMİMİZDE YAZ TATİLİNİ ÖNE ÇEKMEK YOK"

Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.