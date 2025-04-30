Bakan Tekin: Gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok

Yaz tatilinin öne çekilmeyeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Bizim gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok." ifadelerini kullandı.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK

Kurban Bayramı tatili ile yaz tatilinin birleştirilerek okulların erken kapanacağı iddiaları öğrencilerin ve velilerin aklını karıştırırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin net açıklama geldi. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Tekin, gündemlerinde tatili öne çekme konusunun olmadığını belirtti.

"ERKEN TATİL HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Bunun hukuken mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: "Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok.

"GÜNDEMİMİZDE YAZ TATİLİNİ ÖNE ÇEKMEK YOK"

Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok."