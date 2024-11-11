Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin, Antalya'da Özel Eğitim Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada gündemlerinde 'sicil affı' olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, konuşmasında iktidarın eğitime verdiği desteğe dikkat çekerek, "Konfederasyon kapsamında 3 bin 284 özel kurumumuz var. Yaklaşık 700 bin öğrenci ve 60 bin personelimiz bulunuyor. Toplamda 30 milyar lira civarında kamusal destek ödemesi yapıyoruz" dedi.

"BAZI SORUNLAR OLABİLİYOR"

Özel eğitimdeki sorunları çözmeye odaklandıklarını belirten Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir programı hayata geçirdik. Yeni müfredatımız 18 milyon öğrencimizin tamamını özel kabul ediyor. Özel eğitimde de bazı sorunlar olabiliyor. Bu konuda genel müdürlüğümüz çalışıyor ve yakın zamanda düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA, SİCİL AFFI, EĞİTİM ÜCRETİ

"Bir tane kötü örnek, herkesi zan altında bırakıyor" diyen Bakan Tekin, "Bu alanda olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler almamız lazım. Biometrik kimlik doğrulama sürecini başlattık. Diğer bir konu sicil affı. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affı için de çalışma yürütüyoruz. Her yıl çocuklar için ödenecek eğitim ücretiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sabit bir göstergeye endekslersek çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.