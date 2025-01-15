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Bakan Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin "torpil yapıldı" iddiasına sert çıktı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin torpil yapıldığına yönelik iddialarına yanıt verdi. Bakan Tekin "Bu iddiaların yeri orada bağırmak değil, eylem yapmak değil. Mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar" dedi. Tekin, öğretmenlerin söz konusu iddialarla ilgili belge gösterdikleri iddiasına da sert çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Mülakatla elenen öğretmenlerin torpil yapıldığı iddiaları sorulan Bakan Tekin ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ARKADAŞLAR BU İDDİALARINI İSPAT ETSİN"

Bakan Tekin "Bu iddiaların yeri orada bağırmak değil, eylem yapmak değil. İtirazlar yapılır, hukuki prosedürler içinde bunlar değerlendirilir. Değerlendirildikten sonra usulü bellidir, yargıya başvurulur. Mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar" dedi.

"MÜLAKATTA NOTUN DEĞİŞTİRİLDİĞİNE DAİR BELGE YOK"

Muhabirin "Belge gösteriyorlar efendim" çıkışına ise Bakan Tekin "Ne belgesi gösteriyorlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok. Sadece söyledikleri şeyler farklı konular. Sizin söylediğiniz gibi değil" yanıtını verdi.

"BİZİM PROTOKOLLERİMİZ HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE UYGUN"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokole ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine tepki gösterdi. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü; "'Yanlamak' diye bir kavram kullanmış. Ben bunun ne olduğu Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktım, yerel seçimlerden önce 'kent uzlaşması' diye birilerine yanaşan siyasi söyleme çok benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun bir biçimde yapılır.

Protokole aykırı davranılırsa, protokol iptal edilir. Bahsi geçen protokol okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalıdır. Dolayısıyla Sayın Özel'e kim bilgi veriyorsa kendisine tavsiyem, daha önce de yaptı aynısını, kendisine bilgi veren danışmanlarını bir teyit etsin. Onlar kendilerini yanlış manipüle ediyorlar, onların manipülasyonundan kurtulsun. Yoksa böyle devam ederse çok fazla hata ve yanlış yapacak."

Bakan Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin
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