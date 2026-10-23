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Bakan Tekin, aileleri oyun ve eğitim sürecine dahil etmek istiyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'deki etkinlikte oyunun eğitimdeki önemini vurgulayıp aileleri sürece dahil etmek istediklerini söyledi. Tekin, ailelerin öğrenme süreçlerine katılımının çocukların akademik başarısını ve velilerin farkındalığını artıracağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, oyunun eğitim sürecindeki önemi vurgulayarak, "Biz aileleri de süreç içine dahil etmek istiyoruz. Şuna inanıyoruz. Aileler öğrenme süreçlerine, eğitim etkinliklerine daha yoğun katılım sağladıklarında hem çocukların akademik başarıları daha da artacak hem de velilerin ebeveyn olmaları anlamında toplumsal farkındalıkları artacak" dedi.

Bakan Tekin, Güngören'deki Güneştepe İlkokulu'nda "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" programına katıldı. Güngören İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Aydoğdu'nun da bulunduğu etkinlikte Bakan Tekin, bahçedeki parkurlarda oynayan öğrencilere eşlik edip, fotoğraf çektirdi.

Burada açıklama yapan Bakan Tekin, dönem değiştikçe zaman ilerledikçe eğitim materyallerinde, eğitim metodolojisinde değişiklikler yapmak gerektiğini belirterek, bu değişiklikleri yaptıklarını da kaydetti. Oyunun da yıllar boyunca eğitimde kullanılan önemli enstrümanlardan biri olduğunu belirten Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem çocuklarımızın okulda eğlenerek öğrenmeleri açısından hem de oyunu geleneksel kültürün, ortak değerlerin, milli dayanışmanın, insanlık değerlerinin çocuklara aktarıldığı önemli bir unsur olarak görüyoruz. Bunun için 2023 yazında geleneksel çocuk oyunlarımızın, bu insani değerlerin bize ait olan milli değerlerin gelecek kuşakları aktarılması, çocuklarımızın bu değerleri oynayarak içselleştirmesi için 2023 yazındaki genelgemizde bir başlangıç yaptık. Okul bahçelerimizin yeniden geleneksel oyunların oynandığı yeniden şenlendiği olduğu ortamlar olması için bir süreç başlattık. Ardından 2024 yılında Türkiye Yüzyıl Maarif Modelini hayata geçirdik. Orada da oyunu öğrenmenin bir parçası olarak kabul ettiğimizi ifade ettik. Bu sadece öğrenmenin değil aynı zamanda çocuklarımızın obezite, hareketsizlik, dijital bağımlılık ve bunun gibi bir çok problemini ortadan kaldırabilecek bir enstrüman olarak değerlendirdik. Bu yıl eğitim ve öğretim başlarken de temel eğitim kurumlarımızda, tüm bu anlattığım çerçevede bu felsefeye uygun bir biçimde çocuklarımızın özellikle geleneksel oyunlarımızı oynadığı bir süreci başlatmak üzere Oyun Politika Belgesini yayınladık" dedi.

"Biz aileleri de sürece dahil etmek istiyoruz"

Bu sürece aileleri de dahil etmek istediklerini belirten Bakan Tekin, "Bu Oyun Politika Belgesinin bir başka artı boyutu daha var. Biz aileleri de süreç içine dahil etmek istiyoruz. Zamanı uygun olan, katılmak isteyen ailelerimizi de sürece dahil ettik. Şuna inanıyoruz. Aileler öğrenme süreçlerine, eğitim etkinliklerine daha yoğun katılım sağladıklarında hem çocukların akademik başarıları daha da artacak hem de velilerin ebeveyn olmaları anlamında toplumsal farkındalıkları artacak. Nihayetinde öğretmenizin emeği okullarımızdaki fedakarlıklar arzu ettiğimiz sonuçlara daha yakın bir noktada seyretmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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