Bahşılı ilçesinde Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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Bahşılı ilçesinde bulunan Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Rafadan Tayfa Trafik Eğitim Aracı'nda çizgi dizisi izledi ve trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitime katılan öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler verildi.
Bahşılı ilçesinde, Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Rafadan Tayfa Trafik Eğitim Aracı'nda "Trafik Tayfa" çizgi dizisini izledi.
Ardından oluşturulan parkurda minik öğrencilere, trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.
Eğitime katılan 60 öğrenciye, katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.
İlçedeki diğer okullarda da trafik eğitimlerinin verileceği belirtildi.