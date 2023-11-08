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Bahşılı ilçesinde Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Bahşılı ilçesinde bulunan Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Rafadan Tayfa Trafik Eğitim Aracı'nda çizgi dizisi izledi ve trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitime katılan öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler verildi.