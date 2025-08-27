Bahçelievler Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

BAHÇELİEVLER Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçedeki 60 bin öğrenciye toplam 72 milyon TL değerinde kırtasiye desteği sağlayacağını duyurdu. Her öğrenciye bin 200 TL tutarında yapılacak bu desteğin, hiçbir ayrım yapılmadan tüm öğrencileri kapsayacağı bildirildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaşlılarımızdan dezavantajlı gruplara, engellilerden acil ihtiyaç sahiplerine kadar geniş bir yelpazede sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 300 bin öğrencimize 340 milyon TL kırtasiye desteği sağladık. Ayrıca öğrencilerimizin ücretsiz ve temiz içme suyuna ulaşabilmesi için okullara su sebilleri yerleştirdik."

Bahadır, "Bahçelievler'e hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İlçemizi hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Bahçelievlerli komşularım her şeyin en iyisine layık" dedi.

Ayrıca, hijyen ve temizlik standartlarını yükseltmek amacıyla 84 devlet okulunda temizlik personeli görevlendirildiği de ifade edildi.