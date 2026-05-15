Bafra Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde yangın ve afet durumlarına karşı gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenlendi. Masa başı toplantısıyla başlayan tatbikatta, alarm sonrası yangına müdahale, hasta ve personel tahliyesi ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Başhekim Alaiddin Domaç, tatbikatın personelin reflekslerini güçlendirdiğini belirtti.

Tatbikat öncesinde yapılan masa başı toplantısında acil durum eylem planları değerlendirilerek, olması muhtemel risklere karşı izlenecek yöntemler ele alındı. Hastane yönetimi koordinasyonunda düzenlenen kapsamlı masa başı ve saha tatbikatında sağlık çalışanları, teknik ekipler ve destek personeli aktif olarak görev aldı. Senaryo gereği hastanenin belirli bir bölümünde çıkan yangının ardından alarm sistemi devreye girdi. Ekipler kısa sürede olay yerine yönlendirilirken, yangına ilk müdahale, hasta ve personel tahliyesi ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, sağlık kurumları için afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Domaç, "Gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatlarla personelimizin reflekslerini güçlendirmeyi ve koordinasyonu en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Başarıyla tamamlanan tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikatın sonunda ekiplerin performansı değerlendirilerek eksik görülen noktalar hakkında bilgilendirme yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
