BAB-ı Ali Toplantısı'nda Eğitimde Dijital Dönüşüm Vurgusu

BAB-ı Ali Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, "Eğitim bir kurumun değil, bir milletin ortak meselesidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in onur konuğu olarak katıldığı Bab-ı Ali Toplantısı, eğitim dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantı boyunca eğitimde dijital dönüşüm, yenilikçi öğrenme yaklaşımları ve 21. yüzyıl becerilerini destekleyen uygulamalar ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, "Ülkemizin en değerli sermayesi yer altı kaynakları değil, yetişmiş insan kaynağıdır. Bu yüzden eğitim bir rekabet değil, bir seferberliktir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimin yönünü yeniden tanımlıyor. Model bilgiyi ezberletmek yerine anlamayı, üretmeyi ve değerlerle harmanlamayı hedefliyor" diye konuştu.

Bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Kalko, "Kamu ve özel eğitim kurumları aynı idealin farklı kanatlarıdır. Hep birlikte ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz" dedi.