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Aydıntepe’de İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı

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Aydıntepe’de İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Ayrıca Aydıntepe Anaokulunda oluşturulan bahçe sınıfının açılışı yapıldı.

Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda gerçekleştirilen programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İlçe Emniyet Amir V. Komiser Cengiz Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ve veliler katıldı. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, okul korosu tarafından şarkılar seslendirildi. Öğrencilerin hazırladığı Hacivat ve Karagöz orta oyunu ile farklı tiyatro gösterileri de sahnelendi.

Programda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

İlköğretim Haftası programının ardından Aydıntepe Anaokuluna geçen Yıldırım ve Bilgin, okul bünyesinde oluşturulan bahçe sınıfının açılışına katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yeni eğitim alanı gezildi. Çocukların doğayla iç içe vakit geçirmeleri ve farklı etkinliklerle öğrenmelerine imkan sağlayan bahçe sınıfında fidan dikimi ve boyama çalışmaları yapıldı. Minik öğrenciler, kendileri için hazırlanan alanda çeşitli etkinliklere katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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