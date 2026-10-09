Aydıntepe’de eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi

Aydıntepe’de eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, okullardaki eğitim öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında öğretmenlerle görüştü.
Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, okullardaki eğitim öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında öğretmenlerle görüştü.
Bilgin, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, okulun çalışmaları ve eğitim öğretim süreci ele alındı.
Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda da incelemelerde bulunan Bilgin, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi edindi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı