Haberler

Aydıntepe'de sene sonu zümre toplantısı yapıldı

Aydıntepe'de sene sonu zümre toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının değerlendirildiği ilçe zümre toplantısı düzenlendi. Toplantıda akademik başarı, sosyal gelişim ve yeni dönem yol haritası ele alındı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi amacıyla ilçe zümre toplantısı düzenlendi.

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin başkanlığındaki toplantıda, yıl boyunca okullarda yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda, öğrencilerin akademik başarıları, sosyal gelişimlerine yönelik uygulamalar ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan konular görüşüldü.

Derslerin daha verimli işlenmesi, öğrencilerin gelişimini destekleyen çalışmaların artırılması ve yeni dönemde izlenecek yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilgin, özverili çalışmalarından dolayı idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek toplantının hayırlı olmasını diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

Maça damga vuran görüntüler
Ocağı ve gazı unuttular! Fransa'da pencere önünde kahvaltı keyfi

Bu ülkede ocağa ihtiyaç kalmadı!
Bugün karnesini alacaktı! Denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bugün karnesini alacaktı... Hastaneden acı haber geldi
Kuzey Kore lideri bizzat sahada! Yeni nesil füzeler ve obüsler test edildi

Devlet başkanının gözleri önünde bu sabah ateşlendi
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...

Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi

Trump'tan çarpıcı Türkiye kararı