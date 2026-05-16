Aydın Lisesi Müdürü Akyol, Yenipazar'a atandı

Aydın Lisesi'nde 11 yıldır müdürlük yapan Serkan Akyol, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Görev süresinde tarihi binaların restorasyonu, akademisyen projeleri ve uluslararası başarılar elde edildi.

2015 yılından bu yana Aydın Lisesi Müdürlüğü görevini yürüten Akyol, okulun kendisi için bir görev yerinin yanı sıra bir gönül bağı olduğunu ifade etti. Görev süresi boyunca okulda çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Akyol, 1934 yapımı tarihi pansiyon binası ile 1930 yapımı arşiv binalarının restorasyonunun tamamlandığını aktardı. Akyol, "Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi" kapsamında 85 akademisyenin öğrencilerle buluştuğunu, bilim projelerinde dereceler elde edildiğini, YKS'de ilk 250 başarılarının yanı sıra uluslararası olimpiyatlarda madalyalar ve patentli projeler kazanıldığını kaydetti. Akyol, mesajında öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek helallik istedi. Serkan Akyol'un önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
