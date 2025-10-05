Nazilli'de 40 yıl meslek dersi öğretmenliği yapan öğretmen emekli oldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 40 yıllık meslek dersi öğretmeni Ali Çetin Büyükgenç, mezun olduğu Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki görev süresini tamamlayıp, emekliye ayrıldı. Büyükgenç, meslek hayatına öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti.

Nazilli ilçesindeki mezun olduğu Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 40 yıldır meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapan Ali Çetin Büyükgenç, emekliye ayrıldı. Büyükgenç'i çok seven öğrencileri ve meslektaşları sürpriz uğurlama yaptı. Uğurlamada öğrencilerinden yoğun alkış alan Büyükgenç duygusal anlar yaşadı. Çiçeklerle uğurlanan Büyükgenç, "Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim tarafından haberim olmadan düzenlenen bu etkinlik beni çok duygulandırdı. Normalde hitabım kuvvetlidir ama bu sürpriz karşısında sözlerim boğazıma düğümlendi. Tüm meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Şakir Taşkıran ise "Okulumuzun ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından olan, öğretmenlik mesleğine de yine bu okulda adım atan Ali Çetin Büyükgenç hocamız, 40 yıllık hizmetin ardından yaş haddi nedeniyle emekli oldu. Rabb'im kendisine sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür nasip etsin" diye konuştu.

Müdür Taşkıran törenin ardından Büyükgenç'e teşekkür plaketi takdim etti.