Av. Ali Elbeyoğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde Vakıfların Mülkiyet Sorunlarına Dikkat Çekti

Türkiye Hukuk Platformunun koordinasyonunda, İstanbul 2 Nolu Barosu, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Galatasaray Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü iş birliğiyle "Osmanlıdan Günümüze Vakıfların Mülkiyet Sorunu" başlıklı panel Galatasaray Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış oturumunda konuşan Avukat Ali Elbeyoğlu, "Türkiye Dışında (Rodos) Tüzel Kişiliği Bulunan ve Faaliyeti Devam Eden Rodosî Hafız Ahmed Ağa Rodosîzâde Ahmed Fethi Paşa Vakfı" başlıklı kapsamlı bir sunum yaptı.

Elbeyoğlu, sunumunda Osmanlı'dan günümüze uzanan vakıf geleneğinin uluslararası alandaki yansımalarını ele alarak, Rodos'taki tarihi vakıfların hukuki statüsü ve günümüzde karşılaştıkları sorunlara dikkat çekti. Katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edilen konuşmasında Elbeyoğlu, "Vakıflar sadece tarihimizin değil, aynı zamanda kimliğimizin ve kültürel mirasımızın da taşıyıcılarıdır" vurgusunu yaptı.

Paneldeki sunumuyla öne çıkan Elbeyoğlu, vakıfların güncel mülkiyet sorunlarının çözümü konusunda hukuki ve akademik çevrelere önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin önde gelen avukatlarından Ali Elbeyoğlu, Osmanlı'dan günümüze tapu ve mülkiyet konularını ele alan eserleriyle de dikkat çekmektedir.