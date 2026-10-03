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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde ilk ders Terörsüz Türkiye oldu

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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde ilk ders Terörsüz Türkiye oldu
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen oryantasyon programında AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Terörsüz Türkiye başlıklı ilk dersi verdi. Ardından öğrenciler fakülteyi gezerek birimleri tanıdı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde, yeni öğrencilerin üniversite ve fakülte yaşamına uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış ve Oryantasyon Programı AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katılımıyla düzenlendi.

İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen program, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Taşcıoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek üniversite ve fakülte yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da öğrencilerle bir araya geldi. Hacımüftüoğlu, üniversite eğitiminin akademik, kişisel ve mesleki gelişimdeki önemine değinerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlk dersin konusu "Terörsüz Türkiye" oldu

Oryantasyon programı kapsamında AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, "Terörsüz Türkiye" başlıklı ilk ders gerçekleştirildi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Fırat, konuya ilişkin değerlendirmelerini öğrencilerle paylaştı.

Program, ikramın ardından fakülte gezisiyle devam etti. Yeni öğrenciler, gerçekleştirilen geziyle fakültenin akademik birimleri ve fiziki imkanları hakkında bilgi edinerek fakülteyi yakından tanıma fırsatı buldu.

Programa öğrencilerin yanı sıra, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu ve öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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