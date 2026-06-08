Haberler

Aslanapa'da üreticilere B-Reçete eğitimi

Aslanapa'da üreticilere B-Reçete eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik B-Reçete eğitimleri düzenleniyor. Eğitimlerde bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve çevreye duyarlı tarım uygulamaları anlatılıyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe genelindeki çeşitli köylerde üreticilere yönelik B-Reçete eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Düzenlenen eğitimlerde, bitki koruma ürünlerinin doğru, etkili ve bilinçli kullanımı, B-Reçete uygulamalarının önemi ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında üreticilere kapsamlı bilgiler veriliyor. Ayrıca, tarımsal üretimde insan sağlığına ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve üreticilerin güncel uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına yanıt Mansur Yavaş'tan geldi