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Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı

Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı
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Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerin öğrenim hayatlarını düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, askeri öğrenciler artık öğrenim gördükleri programları veya yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek ve yatay geçiş yapamayacaklar.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, askeri öğrenciler artık bulundukları fakülte veya yüksekokulda yatay geçiş yapamayacak ve bölümlerini değiştiremeyecek.

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerin öğrenim hayatlarını düzenleyen yönetmelikte yeni bir değişikliğe imza attı. Bakanlığın ilgili, "Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YATAY GEÇİŞ YAPAMAYACAKLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri programları veya yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek ve yatay geçiş yapamayacak.

Öğrenciler öğrenimlerini, Milli Savunma Bakanlığı'nın nam ve hesabına tamamlamak zorunda olacak. Buna ek olarak, fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin mezuniyet tarihleri, teğmenliğe nasıp (atama) tarihleri olarak kabul edilecek.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRobel:

CEHAPE REZALETİ :D

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