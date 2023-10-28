Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri Zeren Ertaş'ın Ölümünü Protesto Etti
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Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ölümünü protesto etti.
UĞUR İSTANBULLU
Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, Çoruh Kız Öğrenci Yurdu önünde bir araya gelerek, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirmesini protesto etti.
Aydın'da Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda düşen asansörde sıkışarak hayatını kaybeden üniversite son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümü, Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi. Yurdun önünde toplanan öğrenciler telefon ışıklarını açarak, 'Arvin uyuma kardeşine sahip çık', 'verdiğiniz yorgan, kefen oldu' sloganı attılar.