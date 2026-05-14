İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar; Mehmetçikten cevap gecikmedi

Ardahan'da ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında yazdıkları mektuplarıyla vatani görevini yapan askerlere ulaştı. Askerlerden gelen cevaplar ve hediyeler öğrencileri sevindirdi.

Ardahan'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında kaleme aldığı mektuplara yurdun dört bir yanında vatani görevini yapan Mehmetçikten cevap geldi.

Milli Savunma ile Milli Eğitim bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Sulakyurt köyü İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı. Öğrencilerin gönderdiği mektupları okuyan askerler, ilkokul öğrencilerine cevap yazdı.

Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanlığında görevli personel tarafından okula getirilen mektupları alan öğrenciler, Mehmetçikten gelen cevapları büyük bir mutlulukla okudu.

Askerler tarafından öğrencilere Futbol topu, satranç takımı ve boyama kitapları da hediye edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
