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Araban'da 58 okul yeni eğitim yılına hazır

Araban'da 58 okul yeni eğitim yılına hazır
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Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, 58 okulda bakım onarım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, 500 öğretmen ve yaklaşık 8 bin öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır olduklarını açıkladı.

Araban ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçede bulunan 58 Okulda eğitim öğretime hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki okullarda 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için hazırlıklar kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Şube Müdürü Osman Taner ile birlikte 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Müdür Alçık, "Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçe genelinde bulunan 58 okulumuzda 500 öğretmen ve idareci ile yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim alacağı okulları en iyi şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürdüğümüz bakım onarım çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Tüm okullarımız 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için hazır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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