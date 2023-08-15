Aqua Florya'da Ay Işığında Komedi Etkinlikleri Başlıyor

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 18 Ağustos'ta başlayacak olan 'Ay Işığında Komedi' etkinlikleriyle izleyicileri ücretsiz olarak buluşturacak.

Aqua Florya'da geleneksel hale gelen "Ay Işığında Komedi" etkinlikleri 18 Ağustos'ta seyircilerle buluşacak.

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Aqua Florya, izleyicileri sevdikleri ünlüler ile ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyor. Seyirciler, 18-19-20 Ağustos'ta hayata geçirilecek olan "Ay Işığında Komedi" etkinliklerini ücretsiz olarak izleyebilecek. Tüm etkinlikler 21.00'de başlayacak.

Verilen bilgiye göre, zengin marka karması, deniz manzaralı kafe ve restoranları, amfi tiyatrosu, peyzaj alanları, hayata geçirdiği kaliteli kültür-sanat etkinlikleri ve dünyanın en büyük tematik akvaryumu "İstanbul Akvaryum" ile İstanbul'un önemli alışveriş merkezlerinden olan Aqua Florya, Marmaray Florya Akvaryum durağına 2 dakika mesafede bulunuyor.

Eğlence ve alışveriş keyfini buluşturan Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi, toplam 53 bin metrekarelik kiralanabilir alan üzerinde 160 mağazası, 1.500 araç kapasiteli otopark alanı, 1.000 kişi oturma kapasiteli açık amfi tiyatrosu, 11 adet sinema salonu, 52 bin metrekarelik peyzaj ve yürüme alanları, sergi-kültür alanları, 13 bin metrekarelik büyük bir meydan, açık pazar yeri ve geniş marka seçenekleri ile ziyaretçilerine hizmet veriyor.

İstanbul Florya'da denize sıfır bir noktada konumlanan Aqua Florya'nın en önemli çekim güçlerinden biri de Haziran 2011'de açılan, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum olarak biliniyor.