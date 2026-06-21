YKS'ye anne-oğul aynı okulda girdi

Bursa Yenişehir'de 40 yaşındaki Seda Ersöz ile oğlu Emir Batın, YKS'ye aynı okulda girdi.

Yenişehir'de ikamet eden Seda Ersöz, oğlu Emir Batın Ersöz'e destek olmak ve oğlunun heyecanını paylaşmak adına tüm yıl boyunca test çözerek, denemelere girdi. Oğlu ile birlikte üniversite sınavına hazırlanan anne, kendi adına da kayıt yaptırdı.

Sınav yerlerinin açıklanması ile hayrete düşen anne ve oğul, YSK sınavına da İnegöl ilçesinde aynı okulda girdi. Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda aynı anda sınav heyecanlarını paylaşan anne oğulu görenler tebessümle karşıladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı