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Amasya'da iki oğluyla birlikte YKS'ye giren anne: "Haydi anne dediler"

Amasya'da iki oğluyla birlikte YKS'ye giren anne: 'Haydi anne dediler'
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Amasya'da ev hanımı Beyza Yılmaz, 27 yıl aradan sonra iki oğluyla birlikte YKS'ye girerek hem heyecan yaşadı hem de aile boyu sınava katılmanın mutluluğunu paylaştı.

Amasya'da ev hanımı Beyza Yılmaz, iki oğluyla birlikte üniversite sınavına girerek heyecan yaşadı.

Amasya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) oğulları Mustafa (25) ve Kerem (19) ile birlikte giren Beyza Yılmaz (46), çocukları ile birlikte sınava gireceği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne geldi. Sınav öncesi gazetecilere açıklama yapan Beyza Yılmaz, "Aile boyu sınava girdik. 27 yıl sonra denemek istedim. Güzel bir duygu. Sınava girmeye son anda karar verdim. Çok fazla çalışamadım. Oğullarım bana moral oldu. 'Haydi anne' dediler. Burada kendimizi bulduk" dedi.

"Annem ve kardeşimle aynı yerde denk geldik"

Ziraat mühendisi Mustafa Yılmaz da, "Yüksek lisans yapıyorum. Tekrardan şansımı denemek istedim. Annem ve kardeşimle aynı yerde denk geldik. Gerçekten güzel bir duygu" diye konuştu.

Lisede eğitimini sürdürürken kasaplık da yapan Kerem Yılmaz ise, annesiyle birlikte tarım ve hayvancılık alanında üniversiteye devam etmek istediğini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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