Ankara Üniversitesi'nin 50+Hayat Okulu Programı İlk Mezunlarını Verdi

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından başlatılan '3. Yaş Üniversitesi: 50+Hayat Okulu' programının mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Program kapsamında sağlık, beslenme, fiziksel aktivite, kronik hastalıklar, sanat gibi konularda eğitimler verildi ve 35 öğrenci mezun oldu.

Ankara Üniversitesinin (AÜ) "3. Yaş Üniversitesi: 50+Hayat Okulu" programı ilk mezunlarını verdi.

Hayat boyu öğrenme olanaklarından yararlanılabilmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (YAŞAM) başlatılan programın mezuniyet töreni, AÜ Rektörlüğü 100. Yıl Salonu'nda yapıldı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak, 50 yaş üstü kişilerin hayattan daha fazla zevk almaları, hayatı daha iyi yaşamaları için bu projeyi başlattıklarını belirterek, "Umuyorum ki sizler de bu eğitimi almakla çok mutlu olmuşsunuzdur. Hayata bakışınızda en azından bir nebze de olsa bir mutluluk ışığı yaktırabilmişsek ondan da biz kendimizi çok mutlu hissedeceğiz." diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete de Kovid-19 salgını öncesi planlanan programı Cumhuriyet'in 100. yılında uygulama imkanı bulduklarını belirterek, "Programımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak büyük bir heyecanla ve coşkuyla yürüttüğümüzü söylemek isterim." dedi.

Özmete, öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne bağlı huzurevlerindeki sakinlerden ve hizmet sunan kuruluşlardaki 50 yaş üstü çalışanlardan oluştuğunu kaydetti.

35 öğrenci mezun oldu

Konuşmaların ardından Ünüvar ve Özmete mezun olmaya hak kazananlara mezuniyet belgelerini takdim etti.

Programa başlayan ancak farklı nedenlerle 5 ve daha fazla oturuma devam edemeyen öğrencilere ise katılım belgesi verildi.

Törenin sonunda "kıdemli öğrenciler" kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

"50+ Hayat Okulu" programı eğitimleri, gönüllü akademisyenlerce sağlık, beslenme, fiziksel aktivite, kronik hastalıklar, yaş almanın anlamı, drama, halk oyunları, felsefe, sanat, müze eserleri gibi konularda yapıldı.

Ara sınav ve final sınavıyla bilgilerin ölçüldüğü, proje ödevi de hazırlanan eğitim programı sonunda 35 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.