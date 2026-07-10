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Ankara'da LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenciler

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Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) açıklanan sonuçlarına göre Ankara'da birçok öğrenci söz konusu sınavdan 500 tam puan aldı.

Liselere Geçiş Sistemi'nin ( Lgs ) açıklanan sonuçlarına göre Ankara'da birçok öğrenci söz konusu sınavdan 500 tam puan aldı.

Lgs sonuçları açıklandı. Söz konusu sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınava 994 bin 358 aday katılırken, sınava katılım oranı ise yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. Ankara'da birçok okulda ise LGS şampiyonları çıktı. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan Furkan Emin Şahin, Mimar Kemal Ortaokulu'ndan Toprak Laçin Daşçı, Ahiler Ortaokulu'ndan Ümit Arif Bozdağ, Şehit Mustafa Erdal Ortaokulu'ndan Rana Alaçam, Şahin Ortaokulu'ndan ise Mehmet Baydoğan LGS'den 500 tam puan aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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