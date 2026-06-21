AYT sınavında ailelerin heyecanlı bekleyişi sürüyor

Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne ( Ayt ) giren öğrenciler sınavda soruları yanıtlarken, aileleri de okul önlerinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Ayt'ye bu yıl 1 milyon 628 bin 200 aday başvurdu. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 160 soru yöneltilirken, sınav için 180 dakika süre tanındı. Sınav salonlarında soruları yanıtlayan adaylar sınavlarını sürdürürken, aileleri de okul önlerinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.

"Kızım dişçilik okumak istiyor, onun için de gerekli çalışmaları yaptı"

Kızının ilk kez Ayt'ye girecek olması nedeniyle heyecanlı olduklarını ifade eden Zafer Özkan, "Kızımın 12 senelik emeğinin sonucunda bugün AYT sınavına girdi. Dün de TYT'ye girmişti. Biz de dışarıda onlardan daha heyecanlı bir şekilde sandalyelerimizi kurduk, sınavın bitmesini bekliyoruz. Kızım dünkü sınava girdikten sonra üzerinde baskı olmasın diye nasıl geçtiğini sormadık ama morali yerindeydi. Kızım dişçilik okumak istiyor, onun için de gerekli çalışmaları yaptı. Onun mutlu, huzurlu, sağlıklı olacağı her şey bizim kabulümüzdür. Bu tabiki de hayatlarına yön verecek çok önemli bir sınav ama bu sınav ne hiçbir şeyin başı ne hiçbir şeyin sonu. Dolayısıyla bu olursa onlar için çok güzel olacak ama başarısızlık durumunda da hayatın sonu değil. Tekrar azimle devam etsinler, çalışsınlar" dedi.

"En az çocuklar kadar heyecanlıyız"

Sınava giren kızının tıp fakültesini hedeflediğini ifade eden Barış Til, "Kızımız bugün sınava giriyor, onun için buradayız. Kızım muhtemel tıp okuyacak öyle bir hedefi var. Ama sınavdan sonra tekrar değerlendiririz. Kızım bu sene yoğun hazırlandı, gerçekten hakkını verdi. AYT sınavına giren ilk çocuğumuz. Arkasından iki tane daha var. En az çocuklar kadar heyecanlıyız. Kendim sınava girdiğimde bu kadar heyecanlanmamıştım. Allah bütün çocukların ümitlerini zayi etmesin. İnşallah hepsi hak ettikleri yerlerde olurlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı