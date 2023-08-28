Ankara Büyükşehir Belediyesi, POMEM'e Ücretsiz Hazırlık Kursları Başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Jandarma ve Polis Meslek Yüksekokulu ile Astsubay Eğitim Merkezi alanlarında sınava katılacak adaylara yönelik ücretsiz hazırlık parkur kursları düzenliyor. Başvurular 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Jandarma ve Polis Meslek Yüksekokulu ile Astsubay Eğitim Merkezi alanlarında sınava katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz hazırlık parkur kursları devam ediyor. Adaylar, 4 Eylül Pazartesi günü "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Parkur hazırlık kursu ise 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik Sınavı, Jandarma, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarındaki adaylara yönelik başlatılan ücretsiz hazırlık parkur kursları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de POMEM'e yönelik hazırlık kursları için başvuruları almaya başlıyor. Düzenlenen fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursuna katılmak isteyen adaylar, 4 Eylül Pazartesi gününden itibaren "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Parkur hazırlık kursları ise 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE EĞİTİM

Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ile Sincan Aile Yaşam Merkezlerinde düzenlenen fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursları büyük ilgi görüyor. Adaylar gruplar halinde antrenmanlarda dayanıklılık, kuvvet, çeviklik-çabukluk, esneklik ve denge-koordinasyon alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.