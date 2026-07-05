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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı Balkanlar'da tanıtıldı

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Romanya'da yapılan resmi ziyaretlerle tanıtıldı. Görüşmelerde eğitim modeli, başvuru seçenekleri ve uluslararası iş birliği imkanları ele alındı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı, uluslararası tanıtım hizmetleri kapsamında Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Romanya'da yapılan resmi ziyaretlerde tanıtıldı.

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami Türker ile TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan Yavaşlar tarafından ziyaretler kapsamında eğitim müşavirlikleri, Türkiye Maarif Vakfı temsilcilikleri, Yunus Emre Enstitüleri ile bölgesel üniversitelerin Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve Şarkiyat bölümleri ziyaret edildi.

Programın eğitim modeli tanıtıldı

Gerçekleştirilen görüşmelerde bulunanlara Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programının eğitim modeli, başvuru seçenekleri ve uluslararası sunulan eğitim imkanları hakkında bilgi verildi. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin açık ve uzaktan öğretim alanında kurumsal deneyimi, dijital öğrenme yoluyla ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı paylaşıldı.

İş birliği imkanları değerlendirildi

Ziyaretler kapsamındaki programın uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlama iş birliği imkanları ile gelecekte yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programının uluslararası görünümünü artırmaya ve Türkçenin yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak akademik iş birliklerini kapsamlı bir şekilde ilerletmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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