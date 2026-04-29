Anadolu Üniversitesi'nden Asya sıralamasında dikkat çeken başarı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 137 üniversitenin yer aldığı 2026 yılı Asya Üniversite Sıralamaları sonuçlarına göre Türk üniversiteleri arasında ilk yüzde 22'lik dilim içerisinde yer aldı.

Küresel ölçekte yükseköğretim kurumları arasındaki rekabet her geçen yıl daha da artarken, üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki konumları akademik kalite, araştırma kapasitesi ve küresel görünürlük açısından önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Asya Üniversite Sıralamaları, bölgedeki üniversitelerin performansını çok boyutlu kriterler çerçevesinde ortaya koyuyor.

2026 yılı Asya Üniversite Sıralamaları (Asia University Rankings) sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi, artan rekabet ortamına rağmen önemli bir başarı elde ederek Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında 501-600 bandında yer aldı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Üniversitesi, yalnızca bölgesel ölçekte değil, uluslararası akademik arenada da istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Bu yıl Türkiye'den 137 üniversitenin yer aldığı değerlendirmede Anadolu Üniversitesi, elde ettiği sonuçla Türk üniversiteleri arasında ilk yüzde 22'lik dilim içerisinde yer aldı. THE 2026 Asya sıralamasında Anadolu Üniversitesi ile aynı kategoride (501-600 bandı) Türkiye'den toplam 9 üniversite bulunuyor.

Küresel rekabet artıyor, katılım yükseliyor

2026 yılı raporu, yükseköğretimde küresel rekabetin ulaştığı boyutu da ortaya koydu. Verilere göre Asya üniversitelerinin sıralamaya katılım oranı önceki yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 14 artış gösterdi. Türkiye'den katılan üniversite sayısındaki artış ise yüzde 24'e ulaşarak dikkat çekti.

Katılımın ve rekabetin bu denli yükseldiği bir yılda Anadolu Üniversitesi'nin ilk yüzde 22'lik dilimde yer alması, üniversitenin akademik performansındaki istikrarı ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı