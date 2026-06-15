Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri mesleki yeminlerini ederek mezun oldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Konferans Salonunda düzenlenen törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Recep Akçelik, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2015-2016 akademik yılı mezunu Sosyal Hizmet Uzmanı Burak Can Belge, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Her yolun sonu yeni bir başlangıçtır"

Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili, mezun öğrencilere meslek yaşamlarında başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Tek başına bir mezuniyet diplomasının yetmediğinin farkında olun. Mezuniyet sonrası alabileceğiniz bütün eğitimleri ilgi alanınıza göre almaya çalışın. Her yolun sonu yeni bir başlangıçtır. Bu vatana hizmet eden bir sosyal hizmet uzmanı olacaksanız, bu vatanın içindeki ihtiyaç sahiplerini anlamadan önce kendinizi çok iyi tahlil etmenizi istiyorum. Bu meslek sevdası öyle bir sevdadır ki bu topraklarla birlikte siz de kendinizi büyütürsünüz. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz."

"Sosyal hizmet mesleği çözüm mesleğidir"

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Recep Akçelik ise konuşmasında mezun olan öğrencilerin artık mesleğin uygulayıcıları olarak önemli sorumluluklar üstleneceklerini vurguladı. Sosyal hizmetin çok boyutlu sorunlara çok yönlü çözümler üreten bir meslek olduğunu ifade eden Akçelik, öğrencileri meslek örgütleriyle dayanışma içinde olmaya davet ederek şöyle konuştu:

"Hayat sosyal hizmet uzmanları için hiçbir zaman gül bahçesi gibi olmadı. Bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Sorun tek değil, çözüm de birden fazla. Çünkü sosyal hizmet mesleği çözüm mesleğidir ve çözümü sadece bir yerde aramaz. Sosyal hizmet uzmanları insan onurunu yüceltmeyi, sosyal adaleti ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını savunur."

"İnsanlara, topluma ve mesleğimize katkı sağlayacağımız günler çok yakın"

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünün ilk mezunlarından olan Sosyal Hizmet Uzmanı Burak Can Belge de mezunlarla deneyimlerini paylaştı. Öğrencilik yıllarından meslek hayatına uzanan süreci anlatan Belge, sosyal hizmet uzmanlarının toplum için üstlendiği role dikkat çekti. Belge konuşmasında "Artık Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunları olarak insanlara, topluma ve mesleğimize katkı sağlayacağımız günler çok yakın. Hangi alanda çalışırsanız çalışın işinizin merkezine daima insanı, adaleti ve umudu koyun. Öğrenmekten asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

"Bugün mezun olurken içimde en çok taşıdığım duygu bu mesleğin sorumluluğudur"

2025-2026 akademik yılı Sosyal Hizmet Bölümü birincisi Sıla Namal ise mezunlar adına yaptığı konuşmada sosyal hizmet eğitiminin kendilerine yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda insanı anlama ve toplumsal sorunlara duyarlılıkla yaklaşma becerisi kazandırdığını belirtti. Sosyal hizmet uzmanlarının koruyucu ve önleyici çalışmalarının önemine değinen Namal "Daha güvenli, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum inşasında sosyal hizmet uzmanlarının önemli bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bugün mezun olurken içimde en çok taşıdığım duygu bu mesleğin sorumluluğudur." dedi.

Program, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri Berfin Adıgüzel ve Cansu Tıknaz tarafından hazırlanan fotoğraf ve video gösterimiyle devam etti. Mezun öğrencilerin mesleki yeminlerini ederek sosyal hizmet alanındaki meslek yaşamlarına ilk adımlarını attığı tören, toplu fotoğraf çekimi ve kep atma seremonisiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı