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Ayet-i Kerime pankartına bir engel de Eskişehir'de

Ayet-i Kerime pankartına bir engel de Eskişehir'de
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı 'Maide 8' ayetli pankart, güvenlik görevlilerince indirildi. Olay sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci tarafından açılan Ayet-i Kerime pankartı güvenlik görevlilerince indirildi.

Anadolu Üniversitesi 2025-2026 Eğitim - Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, 28 Haziran 2026 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Stadyumu'nda gerçekleştirilmişti. Törende yaşandığı iddia edilen bir pankart olayı, günler sonra sosyal medyada gündem oldu. Edinilen bilgilere göre, tören yürüyüşünün yapıldığı esnada kortejde bulunan öğrencilerden bazıları, "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun (Maide 8)" yazılı bir pankart açtı. Bunu yakından takip eden güvenlik görevlileri, pankart açmanın yasak olduğu gerekçesiyle öğrencilerin elindeki pankartı zorla aldı. Olay sırasında çekilen görüntülerde, bazı öğrencilerin olayı protesto ettiği görüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yürüyüş sırasında başka pankartların da açıldığı iddia edildi.

Öte yandan yaşananlar, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi'nde meydana gelen benzer bir olayı hatırlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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