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Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü aday ve mevcut öğrencilerin lisansüstü eğitim süreçlerine ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Yapay Zeka Destekli Dijital Asistan uygulamasını hizmete sundu.

Öğrenci odaklı hizmet anlayışı ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında kullanıma açılan dijital asistan, lisansüstü programlar, başvuru ve kabul şartları, kayıt işlemleri, akademik takvim ve eğitim-öğretim süreçleri hakkında yöneltilen soruları yanıtlıyor.

Aday öğrencilerin lisansüstü eğitim seçenekleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olan uygulama, mevcut öğrencilere de akademik ve idari işlemler konusunda rehberlik ediyor. Günün her saatinde erişilebilen dijital asistan, öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün dijital hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, öğrencilerin bilgiye erişim süreçlerinin kolaylaştırılması ve bilgilendirme hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Öğrenciler, Yapay Zeka Destekli Dijital Asistana lee-asistan.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı