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Anadolu Üniversitesi kütüphanede öğrencilere sınav döneminde ücretsiz çorba veriyor

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Anadolu Üniversitesi kütüphanede öğrencilere sınav döneminde ücretsiz çorba veriyor
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Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 Nasreddin Hoca Eğitim-Öğretim Yılı ara sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencilere her akşam 21.00-23.00 arasında ücretsiz çorba, çay ve kahve ikram ediyor. İkramlar Merkez Yemekhane üst kat girişinde yapılıyor.

Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 Nasreddin Hoca Eğitim-Öğretim Yılı ara sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencilere ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramında bulunuyor.

Anadolu Üniversitesi, önceki yıllarda başlattığı ikram uygulamasını bu yılki ara sınav döneminde de sürdürüyor. Uygulama kapsamında 24 saat boyunca hizmet veren kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere, her akşam 21.00 ile 23.00 saatleri arasında ücretsiz ikram sunuluyor.

Öğrencilerin yoğun çalışma temposunda dinlenmelerine ve ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamayı hedefleyen ikramlar, Merkez Yemekhane üst kat girişinde gerçekleştiriliyor. İkram sayesinde öğrenciler, ders aralarında kampüs dışına çıkmadan sıcak çorba, çay ve kahve alma imkanı buluyor. Anadolu Üniversitesi yetkilileri, akademik yaşamı destekleyen ve öğrencilerin kampüs imkanlarından verimli şekilde yararlanmasını sağlayan sosyal uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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