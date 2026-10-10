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Anadolu Üniversitesi GSF mezunu Selin Toprak, TRT'de animasyon finalisti oldu

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Anadolu Üniversitesi GSF mezunu Selin Toprak, TRT'de animasyon finalisti oldu
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Anadolu Üniversitesi GSF mezunu Selin Toprak, 'Dünya Günü Kutlu Olsun' adlı filmiyle TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026'da animasyon kategorisinde finalist oldu. Üniversitenin toplam 8 projesi finale kalırken ödüller 13 Ekim'de Ankara'da açıklanacak.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden (GSF) mezunu Selin Toprak, ' Dünya Günü Kutlu Olsun (Happy Earth Day)' adlı filmiyle TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026'nın animasyon kategorisinde finalist oldu.

Anadolu Üniversitesi, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026'da öğrencilerinin başarılarıyla öne çıktı. İletişim Bilimleri Fakültesinden 7, Güzel Sanatlar Fakültesinden ise 1 proje olmak üzere toplam 8 proje yarışmada finale kaldı. Anadolu Üniversitesi GSF Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden bu yıl mezun olan Selin Toprak, ' Dünya Günü Kutlu Olsun (Happy Earth Day)' adlı mezuniyet filmiyle yarışmanın animasyon kategorisinde finalist oldu. İki boyutlu bilim kurgu türündeki kısa animasyon filmi, Prof. Dr. Fethi Kaba, Prof. Dr. Hikmet Sofuoğlu ve Doç. Dr. Sabahattin Çalışkan danışmanlığında hazırlandı.

' Dünya Günü Kutlu Olsun' geleceğe dair bir hikaye anlatıyor

Film, dünyadaki şartlarının yaşam için elverişsiz hale gelmesinin ardından insanların bir gün geri dönebilme umutlarını koruyarak uzay gemisinde kurdukları yeni hayatı konu alıyor. Dünya Günü'nü kutladıkları özel bir günde ise uzay gemisinde birlikte yaşadıkları uzaylıların gizemli planının bir parçası olduklarını öğrenen insanların hikayesini anlatıyor. Mezuniyet filmiyle TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında finale kalmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Selin Toprak, Anadolu Üniversitesine bu kategoride bir ödül kazandırmayı hedeflediğini ifade etti.

Yarışmanın ödülleri 13 Ekim'de açıklanacak

TRT tarafından düzenlenen yarışmada, ön değerlendirme sonucunda 13 kategoride ilk 10 eser arasına giren çalışmalar seçici kurul değerlendirmesine alındı. Her kategoride dereceye giren ilk üç eser ile TRT Özel Ödülü'nün sahipleri, 13 Ekim Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek törende açıklanacak. Tören, TRT 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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