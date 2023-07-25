Amasya'nın Gümüşhacıköy Kaymakamı Çadır Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerinin çocuklarına yönelik kurulan Çadır Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Kaymakam Ali Cemal Altınöz, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasını dinledi. Altınöz, yaz Kur'an kurslarının doluluk oranının yüksek olduğunu belirtti ve öğrencilerin heyecanından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, İlçe Müftülüğü tarafından tarım işçilerinin çocuklarına yönelik kurulan "Çadır Kur'an Kursu"nu ziyaret etti.

Altınöz, sohbet ettiği kursta eğitim gören öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasını dinledi.

İlçe genelinde yaz Kur'an kurslarındaki doluluk oranının yüksek olduğunu belirten Altınöz, öğrencilerin heyecanı ve gayretlerinin gözlerine yansıdığını, bundan da memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaretlerde Altınöz'e İlçe Müftüsü Adem Verim de eşlik etti.