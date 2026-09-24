Haberler

Altıntaş'ta Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf velileriyle toplantı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altıntaş'ta Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf velileriyle toplantı düzenledi
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Altıntaş'ta Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf velilerine yönelik toplantı yapıldı. Toplantıda sınav hazırlıkları ve eğitim süreçleri değerlendirilirken, okul-aile iş birliğiyle öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi vurgulandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik bir toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan da katıldı. Toplantıda öğrencilerin eğitim süreçleri ve ortaöğretime geçiş sınavlarına hazırlıkları değerlendirilirken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil; sosyal, duygusal, ahlaki ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin ortaöğretime geçiş sürecinde okul ve aile arasındaki iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, velilerin görüş ve önerileri de dinlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrencilerin bu önemli süreçte aile, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliğiyle desteklenmesinin başarılarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor Salah için dava açıyor

Trabzonspor Salah için dava açıyor!
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Yapay zeka yöneticilerinin 'kontrol kaybı' korkusu büyüyor! BMGK'de küresel işbirliği çağrısı

Yapay zeka yöneticilerinden dünyaya "iş birliği" çağrısı!
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu! Adreslerden bakın ne çıktı
Kontrolden çıkan işçi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti