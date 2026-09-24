Altıntaş'ta Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf velileriyle toplantı düzenledi

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik bir toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan da katıldı. Toplantıda öğrencilerin eğitim süreçleri ve ortaöğretime geçiş sınavlarına hazırlıkları değerlendirilirken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil; sosyal, duygusal, ahlaki ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin ortaöğretime geçiş sürecinde okul ve aile arasındaki iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, velilerin görüş ve önerileri de dinlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrencilerin bu önemli süreçte aile, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliğiyle desteklenmesinin başarılarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı