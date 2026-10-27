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Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan, kadın terziliği kursunu ziyaret etti

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Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan, kadın terziliği kursunu ziyaret etti
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Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki Kadın Terziliği Kursu'nu ziyaret etti. Sinan, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi, usta öğreticilerden bilgi aldı ve kursların kadınların aile ekonomisine katkısına dikkat çekti.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Terziliği Kursu'nu ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen Kadın Terziliği Kursu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kursiyerlerin yürüttüğü çalışmaları yakından inceleyen Müdür Sinan, usta öğreticilerden kursun işleyişi, eğitim müfredatı ve ortaya çıkarılan ürünler hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını değerlendiren Sinan, hayat boyu öğrenme kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarının önemine dikkat çekti.

Kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine, yeni iş imkanları elde etmelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan tanıyan kursların önemli bir işlev üstlendiğini belirten Sinan, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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